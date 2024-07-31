Про це повідомили в “Укрзалізниці”.
З 1 серпня жіночі купе з’являться на наступних рейсах:
- № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ — Рахів.
“Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом – цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток”, — пише УЗ.
В УЗ також нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Серед інших рейсів, в яких доступні жіночі купе:
- №15/16 Харків — Ясіня;
- №17/18 Харків — Ужгород;
- №26/236 Одеса — Ясіня;
- №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №75/76 Київ — Кривий Ріг.
“Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку “Укрзалізниці”, де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок”, — відзначає УЗ.
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