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Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

З 1 серпня жіночі купе з’являться на наступних рейсах:

  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

“Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом – цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток”, пише УЗ.

В УЗ також нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Серед інших рейсів, в яких доступні жіночі купе:

  • ⁠№15/16 Харків — Ясіня;
  • ⁠№17/18 Харків — Ужгород;
  • №26/236 Одеса — Ясіня;
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №81/82 Київ — Ужгород;
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг.

“Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку “Укрзалізниці”, де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок”, відзначає УЗ.