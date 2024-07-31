"Укрзалізниця" розширить кількість поїздів із жіночими купе. Від завтра, 1 серпня, вони стануть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

З 1 серпня жіночі купе з’являться на наступних рейсах:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

“Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом – цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток”, — пише УЗ.

В УЗ також нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Серед інших рейсів, в яких доступні жіночі купе:

⁠№15/16 Харків — Ясіня;

⁠№17/18 Харків — Ужгород;

№26/236 Одеса — Ясіня;

№3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№29/30 Київ — Ужгород;

№81/82 Київ — Ужгород;

№75/76 Київ — Кривий Ріг.