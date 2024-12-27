Кабінет міністрів оголосив про запуск нової програми "Вчительська доплата", яка надасть вчителям додаткові виплати до заробітної плати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що на перше півріччя 2025 року на програму виділено 4,6 млрд грн.

Згідно з програмою, з 1 січня 2025 року всі українські вчителі отримуватимуть доплату в розмірі 1000 грн “на руки” (1300 грн до оподаткування).

З 1 вересня 2025 року розмір доплати збільшиться до 2000 грн “на руки” (2600 грн до оподаткування).

Доплата буде нараховуватися автоматично всім вчителям, незалежно від їх стажу, педагогічного звання чи кваліфікаційної категорії. Для отримання надбавки не потрібно подавати заяви, нарахування здійснюватимуться автоматично.