Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я у 2014-2015 роках, адвокатка Наталя Лісневська в ефірі телеканалу “Київ 24”.
За її словами, з 1 січня без направлення лікаря всі процедури в медзакладах будуть на платній основі. Це нововведення пояснюють тим, що лише лікар може точно визначити доцільність тієї чи іншої процедури.
“Новою постановою чітко врегульовано, які послуги й коли можуть бути платними. Якщо пацієнт не ведеться сімейним чи спеціалізованим лікарем і не має направлення, то він може скористатись медичними послугами, але тільки на платній основі”, — додала Лісневська.
Водночас вона нагадала, що є процедури, які гарантує держава й вони залишаться безкоштовні. За інші ж послуги пацієнтам державних медзакладів доведеться сплачувати окремо.
Раніше МОЗ України зазначало, за яких випадків пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги:
- звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;
- надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;
- надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;
- надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
Також у МОЗ зауважили, що заклади охорони здоров’я зможуть самостійно визначати вартість платних медичних послуг.
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