З 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти зміни щодо порядку надання медичних послуг, й деякі з них вже не будуть безкоштовними для пацієнтів.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я у 2014-2015 роках, адвокатка Наталя Лісневська в ефірі телеканалу “Київ 24”.

За її словами, з 1 січня без направлення лікаря всі процедури в медзакладах будуть на платній основі. Це нововведення пояснюють тим, що лише лікар може точно визначити доцільність тієї чи іншої процедури.

“Новою постановою чітко врегульовано, які послуги й коли можуть бути платними. Якщо пацієнт не ведеться сімейним чи спеціалізованим лікарем і не має направлення, то він може скористатись медичними послугами, але тільки на платній основі”, — додала Лісневська.

Водночас вона нагадала, що є процедури, які гарантує держава й вони залишаться безкоштовні. За інші ж послуги пацієнтам державних медзакладів доведеться сплачувати окремо.

Раніше МОЗ України зазначало, за яких випадків пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги:

звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;

надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Також у МОЗ зауважили, що заклади охорони здоров’я зможуть самостійно визначати вартість платних медичних послуг.