З 1 жовтня в ЗСУ впроваджується система патронатного супроводу для військовослужбовців та їхніх родин.

Про це повідомляє Керівник-засновниця в Патронатній службі Азову Олена Толкачова.

Авторка висловлює важливість наявності Патронатної служби в кожній бригаді Збройних сил України, дякуючи головнокомандувачу Олександру Сирському за впровадження цієї ініціативи.

Вона підкреслює, що досвід Патронатної служби “Янголи Азову” став основою для створення нових підрозділів, які забезпечуватимуть підтримку військових та їхніх родин.

Рішення, яке було ухвалене після кількамісячної роботи, стало важливим кроком до створення людиноцентричної армії.

Патронатна служба з гордістю передала свій 10-річний досвід у роботі з пораненими військовослужбовцями та родинами загиблих, зниклих безвісти і полонених, підкреслюючи цінність воїна та його гідність.