Про це повідомили в Офісі президента України, Володимира Зеленського.
Згідно з указом президента №149/2024 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби», почалася процедура звільнення в запас військовослужбовців, чиї строки служби закінчилися під час воєнного стану, а їх службу продовжили понад встановлені терміни.
Демобілізація триватиме до кінця травня.
Президент доручив Мінінфраструктурі та Міноборони організувати перевезення військовослужбовців з дотриманням всіх вимог безпеки та проведення розрахунків за ці послуги згідно з чинними тарифами.
Відзначається, що звільнені в запас будуть особи, які виконали строкову службу, за винятком тих, хто підписав контракт із Збройними Силами України.
- САП та НАБУ викрили організовану групу, яку очолював колишній радник Офісу Президента
- Рух вантажівок перед пунктом пропуску “Угринів-Долгобичув” знову ускладнився
- Російські війська наступають під Авдіївкою і на лівобережжі на Херсонщині, — ISW