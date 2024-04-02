Починаючи з сьогоднішнього дня, в Збройних Силах України розпочалася процедура демобілізації військовослужбовців, які проходили строкову військову службу.

Про це повідомили в Офісі президента України, Володимира Зеленського.

Згідно з указом президента №149/2024 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби», почалася процедура звільнення в запас військовослужбовців, чиї строки служби закінчилися під час воєнного стану, а їх службу продовжили понад встановлені терміни.

Демобілізація триватиме до кінця травня.

Президент доручив Мінінфраструктурі та Міноборони організувати перевезення військовослужбовців з дотриманням всіх вимог безпеки та проведення розрахунків за ці послуги згідно з чинними тарифами.

Відзначається, що звільнені в запас будуть особи, які виконали строкову службу, за винятком тих, хто підписав контракт із Збройними Силами України.