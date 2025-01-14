Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
“Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо. І, як правильно сказали, і від представників колишньої адміністрації (США), також є представники країн НАТО… Знаєте, я не говоритиму дуже чітку цифру, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки”, — зазначив Зеленський.
Президент також зауважив, що основною проблемою є забезпечення технікою, зокрема бронетехнікою, артилерією та іншим необхідним обладнанням.
“Техніка – бронетехніка, артилерія, все, що потрібно в кожній бригаді. Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту”, — підкреслив Зеленський.
Зеленський також наголосив, що кожен військовий має бути добре підготовлений і оснащений відповідною зброєю. Це важливий елемент ефективності української армії, яку партнери повинні допомагати зміцнювати.
“Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю і знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію”, — додав Зеленський.
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