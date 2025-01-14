В Україні не планують знижувати вік для мобілізації, незважаючи на існуючі пропозиції з цього питання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

“Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо. І, як правильно сказали, і від представників колишньої адміністрації (США), також є представники країн НАТО… Знаєте, я не говоритиму дуже чітку цифру, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки”, — зазначив Зеленський.

Президент також зауважив, що основною проблемою є забезпечення технікою, зокрема бронетехнікою, артилерією та іншим необхідним обладнанням.

“Техніка – бронетехніка, артилерія, все, що потрібно в кожній бригаді. Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту”, — підкреслив Зеленський.

Зеленський також наголосив, що кожен військовий має бути добре підготовлений і оснащений відповідною зброєю. Це важливий елемент ефективності української армії, яку партнери повинні допомагати зміцнювати.