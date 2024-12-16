Від початку повномасштабного вторгнення бійці ЗСУ надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини 1964 звернення, у яких скаржилися на військові частини.

Про це йдеться у матеріалі “Інженерна сім’я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади” видання “Українська правда”.

У 2022 році до омбудсмена надійшло 435 звернень від військових, із яких 136 були скаргами на порушення з боку військових частин. У 2023 році кількість звернень зросла до 2 779, з яких 792 стосувалися частин.

У 2024 році, станом на листопад, військові надіслали 3 807 звернень, з яких 1 036 були скаргами на військові частини. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, кількість таких звернень зросла майже вдвічі.