Станом на сьогодні 1104 особи подали заяви на конкурсний відбір на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

“Фахівець із супроводу буде першою після родини людиною, яка почне послідовну взаємодію з ветеранами, захисниками/захисницями після їхнього повернення з фронту. Фахівець забезпечуватиме їм індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя”, – розповіла директорка Департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Мінветеранів Альона Скорзова.

Стати фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть громадянини України, які мають рівень освіти не нижче бакалавра за галузями знань: “Освіта/Педагогіка”, “Соціальні та поведінкові науки”, “Право”, “Охорона здоров’я”, “Соціальна робота”, “Публічне управління та адміністрування”.

Подати заяву можна до 30 жовтня в електронній формі через веб-платформу е-Ветеран.

Такі фахівці опікуватимуться ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, а також особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Вони будуть надавати супровід за напрямами можливої допомоги та послуг, які належать ветеранам відповідно до чинного законодавства, інформуватимуть ветеранів війни, демобілізованих осіб, членів їхніх сімей щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо.

“По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників і Захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз’яснює права”, — йдеться в повідомленні.

Фахівець із супроводу буде штатним працівником комунальної установи або закладу, що належить до сфери управління сільських, селищних, міських рад. Він підпорядковуватиметься керівнику такої установи або закладу, де він працевлаштований.