У Херсонській області розширено перелік населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію населення, до 50.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Тelegram-каналі.

Він наголосив, що російські війська збільшили кількість обстрілів Херсонщини, що призвело до зростання постраждалих серед цивільного населення.

“Російський терор посилюється. Окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них — діти”, — зазначив Прокудін.

У зв’язку з цим, спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем, було ухвалено рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.

“Це — Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул.Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків). Всього — 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро”, — наголосив Прокудін.

Він закликав усіх, хто залишається в громадах зі складною безпековою ситуацією, евакуюватися. Особливо це стосується родин з дітьми.

“Подбайте про життя дітей. Дайте їм змогу навчатися, розвиватися і жити у безпеці”, — наголосив очільник ОВА.

