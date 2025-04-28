Росія оголосила про встановлення режиму перемир’я з опівночі 7 травня до опівночі 11 травня. Це рішення, ухвалене Володимиром Путіним, приурочене до святкування Дня Перемоги.

У Москві повідомили, що оголошене так зване «перемир’я» присвячене до 9 травня — Дня перемоги у Другій світовій війні, який відзначають у Росії.

Кремль закликав Україну приєднатися до перемир’я, заявивши про нібито готовність до «конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами» у питаннях, що стосуються війни.

Попри заяви про перемир’я, у Москві водночас пригрозили, що у разі «порушення режиму тиші» з боку України, відповідь буде миттєвою.

Раніше Путін вже оголошував так зване «перемир’я» перед Великоднем — воно мало діяти з вечора 18 квітня до опівночі 22 квітня.

Президент України Володимир Зеленський тоді зазначив, що Україна готова до припинення вогню, але буде діяти дзеркально.

Проте навіть під час «великоднього перемир’я» російські війська продовжували атакувати українські позиції, хоч 20 квітня повітряні тривоги в регіонах не оголошувалися. У зв’язку з цим Зеленський запропонував продовжити режим тиші на 30 днів, заборонивши застосування ракет і безпілотників по цивільних об’єктах. Росія цю ініціативу проігнорувала.

Уже в ніч на 22 квітня російська армія поновила обстріли українських міст.

Напередодні президент США Дональд Трамп знову звернувся до Путіна із закликом припинити війну в Україні.

“Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів та підписав угоду”, — заявив Трамп журналістам 27 квітня.

У Вашингтоні наголошують, що поточний тиждень є вирішальним — або буде досягнута домовленість, або США припинять участь у перемовинах.

“Це має статися швидко. Ми не можемо й надалі приділяти цьому час та ресурси, якщо результату не буде. Цей тиждень буде дуже важливим, протягом нього нам доведеться ухвалити рішення з приводу того, чи хочемо ми й надалі брати участь у цьому, чи настав час зосередитися на деяких інших питаннях”, — підкреслив голова Держдепартаменту США Марко Рубіо.

26 квітня Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали коротку розмову у Ватикані під час церемонії прощання з Папою Римським. Бесіда тривала лише 15 хвилин. Після зустрічі обидва лідери заявили, що переговори пройшли успішно. Трамп також зазначив, що Зеленський нібито висловив готовність піти на поступки Росії щодо Криму.