Відеохостинг RuTube, що просувається російською владою як альтернатива YouTube, більше не доступний у App Store.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Російський відеохостинг повідомив про вилучення свого додатку з App Store, що стало наслідком санкцій від американської компанії. Це ускладнило доступ російських користувачів до послуг YouTube, які з початку серпня стикаються з перебоями у роботі сервісу.

Без VPN відео завантажуються повільно або не завантажуються взагалі. 8 серпня тисячі користувачів скаржилися на проблеми з доступом до YouTube, а 7 серпня російські ЗМІ повідомили про рішення влади уповільнити сервіс до 128 кбіт/с.