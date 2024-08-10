Про це повідомляє Радіо Свобода.
Російський відеохостинг повідомив про вилучення свого додатку з App Store, що стало наслідком санкцій від американської компанії. Це ускладнило доступ російських користувачів до послуг YouTube, які з початку серпня стикаються з перебоями у роботі сервісу.
Без VPN відео завантажуються повільно або не завантажуються взагалі. 8 серпня тисячі користувачів скаржилися на проблеми з доступом до YouTube, а 7 серпня російські ЗМІ повідомили про рішення влади уповільнити сервіс до 128 кбіт/с.