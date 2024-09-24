Цього тижня президент України Володимир Зеленський здійснить важливий візит до Сполучених Штатів, кульмінацією якого стане зустріч у Білому домі з президентом Джо Байденом і віце-президентом Камалою Гарріс. Ця зустріч відбудеться на тлі вирішальних подій для України, яка стикається з новими викликами в боротьбі проти російської агресії.

Про це пише The Washington Post.

Згідно з останнім звітом Організації Об’єднаних Націй, оприлюдненим минулого тижня, російські атаки на енергетичну інфраструктуру України вивели з ладу майже половину необхідних потужностей для генерації електроенергії. Це може призвести до тривалих відключень електроенергії в зимові місяці — до 18 годин на день. У звіті також попереджають, що подальші атаки можуть мати “катастрофічні наслідки” для української енергетичної системи.

Крім того, українська армія стикається з підвищеним тиском на фронті. Російські війська знаходяться поблизу міста Покровськ, важливого логістичного центру на сході України. Падіння цього міста може стати серйозним ударом для українських військових, наближаючи Росію до захоплення Донбасу.

Курська операція підняла дух українців та їхніх союзників, але поки що вона не відвернула достатньо російських військ, щоб уповільнити просування Росії до Покровська.

На дипломатичному фронті Україна намагається зберегти рівень зовнішньої допомоги, оскільки деякі європейські країни, зокрема Німеччина, планують скоротити обсяги фінансової підтримки до 2026 року. Київ може бути змушений покладатися на кредити ЄС та США, щоб підтримувати свою економіку та обороноздатність.

У квітні Конгресу знадобилися місяці затримок, щоб затвердити пакет допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Ці кошти закінчаться до кінця року, і немає гарантії, що Конгрес схвалить ще один великий пакет допомоги.

“Україна може опинитися в особливо скрутному становищі, якщо перемогу здобуде колишній президент Дональд Трамп. Під час єдиних дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп відмовився висловити підтримку перемозі України у війні”, — пише видання.

Становище України хоч і складне, але далеко не безнадійне. Хоча більшість українців підтримують продовження боротьби до звільнення всієї території, сухопутна війна зайшла в глухий кут. Проте, Україні вдалося відкрити Чорне море для торгівлі за допомогою морських безпілотників, які пошкодили Чорноморський флот Росії. Вітчизняні безпілотники також завдають дальніх ударів по Росії, знищивши важливі склади боєприпасів.

Українські війська на фронті дуже виснажені тривалими боями. Однак після ухвалення нового законопроєкту навесні країна щомісяця призиває близько 30 000 військових — приблизно стільки ж, скільки і Росія.

Хоча майбутня підтримка України з боку Заходу не гарантована, на сьогодні вона виявилася більш стабільною, ніж очікували багато експертів. Більше 50 країн надали допомогу, а донори активно збільшують виробництво боєприпасів. США планують виробляти від 70 000 до 80 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм щомісяця до початку 2025 року, у порівнянні з 14 000 на місяць у 2022 році.

З посиленою підтримкою Заходу та зосередженням України на мобілізації людських ресурсів, розширенні оборонної промисловості і будівництві укріплень, країна має можливість не лише утримувати свої позиції, а й створювати умови для подальших контрнаступів у 2025 році.