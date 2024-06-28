Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, але продовжив решту покладених на нього обов'язків до 18 серпня.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 18 червня, повідомляє журналіст Олег Новіков.

“На думку судді, знизилися ризики, передбачені ст. 177 КПК, а сам Сольський має належну процесуальну поведінку”, – написав Новіков.

Зазначається, що решту обов’язків ексміністра продовжили, зокрема, здати закордонні паспорти, прибувати за кожною вимогою, не відлучатись за межі Києва та області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.

Також Сольський має утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними.

Крім того, ВАКС продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року. Проте слідство в ній можуть закінчити і раніше, кажуть джерела.

23 квітня у Національному антикорупційному бюро України заявили про викриття міністра агарної політики Миколи Сольского на заволодінні держземлею на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею на 190 млн грн.

26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн. 26 квітня за Сольського внесли заставу у повному обсязі.

Верховна Рада України 9 травня прийняла рішення про звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського.