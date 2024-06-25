Після нещодавніх подій з Миколою Тищенко, його було затримано. На сайті Верховної Ради України зʼявилась петиція щодо звільнення Миколи Тищенко з посади нардепа.

Петиція зʼявилась на сайті Верховної Ради України.

24 червня була створена петиція, в якій зазначено, що Тищенко завдає значної шкоди роботі парламенту.

«Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет. Країна не може дозволити собі такого представника. Обов’язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу», — йдеться в електронній петиції.

Документ вже зібрав понад 19 тисяч підписів з необхідних 25 тисяч. Усі голоси мають бути зібрані протягом наступних 90 днів. Варто відзначити, що сьогодні, 25 червня суд розглядатиме питання про застосування запобіжного заходу щодо Тищенка у справі про побиття ексвійськового у Дніпрі.

Попри запитання журналістів Миколі Тищенко щодо петиції, він не відреагував на жодне звернення.

Нагадаємо, що в Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.