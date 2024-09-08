НАТО засуджує порушення російським безпілотником повітряного простору держави-члена Північноатлантичного альянсу. Однак доказів, що це навмисний напад РФ на союзників, в НАТО немає.

Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у соцмережі Х.

“НАТО засуджує порушення Росією повітряного простору Румунії, яке сталося цієї ночі. Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня російські війська вчергове запустили ударні безпілотники по Україні. Декілька дронів порушили повітряний простір Румунії. Як зазначає румунське медіа Digi24, цієї ночі жителям повітів Тулча та Констанца прийшло сповіщення системи Ro-Alert, яка попередила їх про загрозу падіння небезпечних об’єктів.