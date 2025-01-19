Відповідне фото, отримане з власних джерел, опублікувало видання Defense Express.

Нова серія дронів-камікадзе типу “шахед” отримала позначення “Ъ”, а з нумерації виходить, що ворог виготовив уже понад 200 таких безпілотників. Більше інформації про цю нову серію поки що немає.

Також видання нагадує, що серія “шахедів”, яку зараз активно використовує РФ, має позначення “Ы”, і станом на кінець грудня минулого року один з дронів мав номер “Ы 11934”, що власне дозволило зробити висновок, що у РФ могли вийти на темпи виробництва до 2000 дронів “Шахед-136” у місяць, а загалом за рік — близько 10 тисяч.