Фото опублікував портал Радіо Свобода.

Російська служба “Радіо Свобода” опублікувала супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції “Суджа” у Курській області РФ, через яку йде газ до ЄС.

Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції фото 1

Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції фото 2

Як випливає з аналізу фото, пише російська служба “Радіо Свобода”, частина пошкоджень на станції з’явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня.

На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адмінбудівель, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці у понеділок “Газпром” стверджував, що продовжує прокачування газу через станцію до Європи у звичайному обсязі.

Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції фото 3
Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції фото 4
Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції фото 5
Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції фото 6