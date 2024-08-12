З'явилися супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції "Суджа" і пункту пропуску "Суджа" в Курській області. На зображеннях видно зруйновані адміністративні приміщення станції разом з майданчиком, на якому встановлене вимірювальне обладнання.

Фото опублікував портал Радіо Свобода.

Російська служба “Радіо Свобода” опублікувала супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції “Суджа” у Курській області РФ, через яку йде газ до ЄС.

Як випливає з аналізу фото, пише російська служба “Радіо Свобода”, частина пошкоджень на станції з’явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня.

На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адмінбудівель, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці у понеділок “Газпром” стверджував, що продовжує прокачування газу через станцію до Європи у звичайному обсязі.