Про це інформує пресслужба ДПСУ у Telegram.
“Перші години після обміну. Далі – зустрічі з рідними, реабілітація та можливість знову дихати свободою”, — йдеться у дописі.
Як повідомив президент України, серед військових є ті, хто захищав Маріуполь, ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
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