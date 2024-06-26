Про це інформує пресслужба ДПСУ у Telegram.

“Перші години після обміну. Далі – зустрічі з рідними, реабілітація та можливість знову дихати свободою”, йдеться у дописі.

Як повідомив президент України, серед військових є ті, хто захищав Маріуполь, ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

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