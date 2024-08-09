З Харківщини евакуйовано 144 дитини, ще 42 потребують евакуації.

Про це йшлося на брифінгу в Офіційному Медіацентрі Харківської ОВА.

Евакуації підлягають 186 дітей з прифронтових та прикордонних населених пунктів, з яких 144 вже евакуйовані разом з батьками або опікунами. Ще 42 дитини потребують евакуації з Золочівської та Вовчанської тергромад.

З 2 вересня 2022 року з деокупованих територій Харківської області евакуйовано понад 44 тисячі людей, серед яких 5177 дітей та 1246 осіб з інвалідністю.

Харківська ОВА, разом з волонтерськими організаціями та правоохоронцями, організовує евакуацію цивільного населення до інших регіонів України, залучаючи близько 24 волонтерських організацій.

Наразі триває евакуація з кількох громад та Куп’янського району. З початку року благодійний сектор евакуював 5835 осіб, а з 10 травня, після ускладнення ситуації на Вовчанському напрямку, евакуйовано понад 4800 осіб.