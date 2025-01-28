З 31 січня українці зможуть отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію через застосунок "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Послуга спочатку буде доступна тим, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням, а згодом її розширять для громадян, які вже отримали повістку на ВЛК.

“Без черг і зайвих паперів — це один із принципів впровадження наших продуктів. Ми вже набрали команду тестувальників, і сьогодні всі отримують листи та починають тест”, — йдеться у повідомленні.

Вона підкреслила, що реформа ВЛК не обмежиться лише цифровізацією. Міністерства охорони здоров’я та оборони працюють над інтеграцією своїх інформаційних систем та можливістю самостійного вибору медичного закладу для ВЛК через застосунок “Резерв+”.

“Все для того, щоб процес був зручним і прозорим. А рішення щодо придатності розглядалися незалежно й анонімно”, — зауважила заступниця міністра оборони.