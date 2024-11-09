З 20 вересня до 9 листопада в Запоріжжі внаслідок російських атак було пошкоджено або знищено понад тисячу будівель.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначив посадовець, тільки під час останніх обстрілів постраждало або було повністю зруйновано близько 130 будинків.

Наразі комунальні служби активно працюють над відновленням — встановлюють нові вікна та ремонтують дахи, щоб люди могли якомога швидше повернутися до своїх домівок. Для тих, хто залишився без житла, було організовано тимчасове проживання у шелтерах та гуртожитках.

Федоров розповів, що Росія атакує Запоріжжя десятками КАБів щотижня.

“Ворог запускає КАБи за 70-80 км від Запоріжжя, переважно з позицій над Токмаком і Молочанськом”, – сказав він.

Крім того, посадовець попередив про можливість використання Росією нового озброєння, зокрема модифікованих ракет типу “Грім”. Він підкреслив важливість посилення системи протиповітряної оборони для захисту мирного населення та інфраструктури міста.