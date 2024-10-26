Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, активніше виїжджають люди з лівого берега річки Оскіл, яка протікає містом, оскільки там вже неможливо відновлювати пошкоджену ворожими обстрілами інфраструктуру і надавати комунальні послуги.

“Ані водопостачання, ні електропостачання і, звісно, теплопостачання в зимовий період там ми забезпечити ми вже не зможемо. Відновлювати пошкоджені обстрілами мережі на сьогодні немає можливості. Саме тому посилюємо евакуаційні заходи та закликаємо населення тимчасово переїхати на більш безпечні території”, — зауважив начальник ОВА.

Він уточнив, що з лівого берега Осколу в Куп’янській громаді треба евакуювати ще близько 1,5 тис. людей. На правому березі в самому Куп’янську лишається близько 2,5 тис.мешканців. Дітей з цього напрямку вже вивезли.