З прикордонних районів Курської області РФ евакуювали в безпечні місця вже понад 76 тисяч жителів.

Про це пише російське видання ТАСС із посиланням на офіційного представника МНС Росії в міжвідомчому оперативному штабі Артема Шарова.

“У місті Курську розгорнуто і продовжує працювати Міжвідомчий оперативний штаб з надання допомоги населенню в прикордонних районах Курської області. Пріоритетним напрямком роботи оперативного штабу є відселення жителів цих районів у безпечні місця. Загалом із початку проведення цієї роботи в безпечні місця було тимчасово відселено понад 76 тисяч осіб”, — сказав він.

Шаров додав, що розгорнуто 60 пунктів тимчасового розміщення, в яких розташовано понад 4,4 тисячі осіб, 26 пунктів тимчасового розміщення розгорнуто безпосередньо в Курській області. Аналогічні пункти працюють в Орловській, Московській, Тульській, Воронезькій, Липецькій, Калузькій і Тверській областях.