На потяг №9/10 Київ – Будапешт Transcarpathia, який вирушив у перший рейс 15 грудня, вже продано майже дві тисячі квитків.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“На шляху прямування поїзд долатиме 1170 кілометрів та зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. За перші два дні з моменту відкриття продажу пасажири оформили майже 2000 квитків на цей поїзд”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі, найбільш популярними серед покупців традиційно виявились вихідні напередодні Різдва та Нового року.

“Цей поїзд вже має особливу історію через тривалість і складність роботи по його запуску. Але спільні дипломатичні зусилля двох міністерств і двох залізниць допомогли віднайти рішення — і в результаті поїзд №9/10 Київ – Будапешт став останнім у розробці розкладу руху угорських залізниць”, — прокоментував віцепремʼєр-міністр України Олексій Кулеба.

Потяг №9/10 Київ – Будапешт дасть можливість зручної пересадки на авіарейси одного з найбільших аеропортів регіону, а також на поїзди до Відня, Зальцбурга, Інсбрука, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст.

Новий рейс має фірмову назву “Transcarpathia” та вирушає з вокзалу станції Київ-Пасажирський під звуки “Угорської рапсодії №2” Ференца Ліста, а з вокзалу Будапешт-Келеті — під легендарну мелодію “Києве мій”.