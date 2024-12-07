Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Загалом за добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 570 осіб, зокрема 53 дитини”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією глави військової адміністрації області, станом на ранок 7 грудня ситуація у прифронтовій Донеччині виглядає так:
- Покровський район. Під постійними обстрілами Курахове і прилеглі села. У Покровську пошкоджено два будинки й газогін, у Котлиному поранено дві людини, зруйновано будинок.
- Краматорський район. У Лимані пошкоджено дві багатоповерхівки й адмінбудівлю.
- Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено п’ять приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені чотири приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 2892 людини, ще 6497 поранено (ця кількість не враховує жертви у Маріуполі та Волновасі).
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