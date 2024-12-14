Загалом за добу війська РФ п'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 779 людей, зокрема 70 дітей.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Дмитро Філашкін.

За його словами, інформація про постраждалих за добу не надходила. Проте у Кураховому і прилеглих селах пошкоджені численні багатоповерхівки і приватні будинки.

“У Покровську один будинок зруйнований і один пошкоджений”, — зазначив Філашкін.

Також ворожих обстрілів зазнали мешканці Краматорського та Бахмутського районів. Зокрема, у Миколаївці пошкоджені 11 будинків, лінії електропередач і тепломережу.