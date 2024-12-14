Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Дмитро Філашкін.
За його словами, інформація про постраждалих за добу не надходила. Проте у Кураховому і прилеглих селах пошкоджені численні багатоповерхівки і приватні будинки.
“У Покровську один будинок зруйнований і один пошкоджений”, — зазначив Філашкін.
Також ворожих обстрілів зазнали мешканці Краматорського та Бахмутського районів. Зокрема, у Миколаївці пошкоджені 11 будинків, лінії електропередач і тепломережу.
- Через російську агресію на Херсонщині 2 людини загинули, ще 6 дістали поранення
- Росія випустила по Україні майже 200 безпілотників і 90 ракет, серед яких щонайменше одна північнокорейського виробництва, – Зеленський
- Масована атака на Україну: половина Тернопільщини без світла, в Одесі проблеми з водопостачанням