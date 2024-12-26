У четвер із міста Каунас, Литва, вирушить автоконвой із понад 30 транспортних засобів, призначених для допомоги українським військовим, які протистоять російській агресії.

Про це повідомляє LRT.

Акцію організував Міжнародний фонд друзів України. Це вже одинадцятий подібний конвой, у рамках якого волонтери доставлять автомобілі безпосередньо до Харківської, Донецької, Херсонської та Сумської областей.

“Автомобілі будуть заповнені необхідними речами, серед яких пічки, теплий одяг, окопні свічки, сухі пайки та інші важливі матеріали” – повідомили організатори.

Крім того, у четвер у місті Кулаутува відбудеться благодійний піший похід на підтримку України. Усі зібрані під час заходу кошти передадуть організації „Синьо-жовті“, яка займається гуманітарною допомогою.

“Тільки завдяки тому, що Україна продовжує боротися, ми, в Литві, можемо спокійно святкувати Різдво. Найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, – це присвятити один день із трьох свят на підтримку тих, хто бореться за свободу. Ми можемо допомогти не лише фінансово, а й висловлюючи моральну підтримку”, – зазначив один із організаторів акції Неріюс Будрис.

Мета організаторів – продемонструвати єдність та солідарність із Україною, нагадуючи про важливість підтримки у боротьбі за свободу та незалежність.