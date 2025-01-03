Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
У ЦНС пояснили, що дітей примусово залучають до агітаційних заходів із російськими пропагандистами.
Ці заходи мають на меті асимілювати молодь у московську ідентичність, нав’язуючи їм ідеї “російського миру” та формуючи ворожість до України та всього українського.
“Такі систематичні виїзди наших дітей на Росію окупанти проводять з метою асиміляції молодих українців у московську ідентичність. Молоді нав’язується їх приналежності до Росії та руського міра і нетерпимість до України та усього українського”, — йдеться у повідомленні.
Також у ЦНС повідомили, що в деяких випадках після таких “шкільних екскурсій” діти не можуть повернутися додому.
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