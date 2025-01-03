Леся Кушнір, Senior Delivery Manager в міжнародній IT-компанії, обміняла міське життя на фермерство в Карпатах. Разом із родиною вона заснувала ферму альпак "Хитра стайня" на межі сіл Річка та Яворів в Івано-Франківській області.

Про це Леся розповіла в інтервʼю DOU.

Ідея створення ферми виникла під час пандемії: Леся перейшла на віддалену роботу, діти навчалися онлайн, а чоловік звільнився, що дало змогу родині переїхати до гір.

Земельна ділянка, яку Леся успадкувала від бабусі та дідуся, виявилася чудовим місцем для втілення задуму. У лютому 2022 року сім’я вирішила залишитися у Карпатах, продавши чотирикімнатну квартиру в Києві, щоб фінансувати проєкт.

“Хитру стайню” планують відкрити для відвідувачів у 2025 році, пропонуючи денні екскурсії та оренду будинків для проживання. Найскладнішими виявилися земельні роботи в гірській місцевості. Наприклад, на облаштування останніх 600 метрів дороги витратили близько $8 тисяч.

У травні 2024 року ферма поповнилася альпаками, яких привезли з Польщі. Для утримання тварин виділили понад три гектари огородженої землі. Альпаки випасаються групами, їхній раціон складається зі свіжої трави, сіна та спеціального корму.

Раз на рік тварин стрижуть, отримуючи до п’яти кілограмів гіпоалергенної шерсті з однієї особини. Цього достатньо для виготовлення 15–25 шапок.