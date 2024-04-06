З найбільшого глибоководного порту України — Південного — в море вийшло судно з 195,7 тисячі тонн вантажів на борту.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він зазначив, що корабель CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами став найбільшим судном серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення. Його довжина становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тисячі тонн.

За інформацією міністра, станом на зараз понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовано Українським морським коридором починаючи із серпня 2023 року. Це вище за показники Зернової ініціативи за рік існування, наголосив Кубраков.

Він додав, що українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 135 судна, які мають експортувати чотири мільйони тонн вантажів.

“Команда Міністерства докладає багато зусиль для забезпечення стабільного руху експорту морськими транспортом і виходу на показники до 2022 року. Український коридор є ефективним логістичним шляхом, ритмічна робота якого — результат спільних зусиль держави, Об’єднаних Сил Оборони та всієї морської інфраструктурної команди”, — заявив Кубраков.

Раніше урядовець говорив про те, що протягом 7 місяців Україна експортувала через новий морський коридор 33,8 млн тонн вантажів. Ця кількість перевищує обсяг експорту за рік, який здійснювався через Зернову ініціативу з участю Росії.