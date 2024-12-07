Українські банки вже наступного тижня можуть підписати спільний меморандум, що передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” із посиланням на власні джерела.

За його даними, українські банки можуть підписати спільний меморандум щодо зниження ліміту місячних операцій після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.

Один зі співрозмовників “Інтерфакс-Україна” зазначив, що спочатку може бути запроваджено ліміт 150 тис грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня його буде знижено до 100 тис грн на місяць.

Інший співрозмовник агенства додав, що йтиметься не лише про P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN.

За його словами, перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.

“Співрозмовники агентства зазначили, що обидві банківські асоціації – НАБУ та АУБ – беруть участь у цій ініціативі, вже близько половини банків попередньо схвалили таку ініціативу. Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію Національного банку, дія якої наразі спливає 1 квітня наступного року”, – додали у повідомлені.

З 1 жовтня Нацбанк встановив на пів року ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб із картки на картку.