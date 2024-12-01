Про це повідомляє Суспільне.

За його інформацією, президент Євроради Антоніу Кошта під час візиту до Києва заявив, що з січня Україна щомісяця отримуватиме 1,5 мільярди євро від заморожених російських активів.

Також цього місяця ЄС виділить 4,2 мільярди євро макрофінансової допомоги, передає кореспондентка Суспільного.

Кошта також оголосив, що у першому півріччі Євросоюз відкриє перші два переговорні кластери з Україною щодо євроінтеграції.

  •  Зеленський привітав у Києві президента Європейської ради Антоніу Кошту
  • Зеленський: Лише 2,5 із 10 українських військових бригад отримали оснащення від партнерів
  • Зеленський готовий припинити війну в обмін на членство України в НАТО, — ЗМІ