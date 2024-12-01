Про це повідомляє Суспільне.
За його інформацією, президент Євроради Антоніу Кошта під час візиту до Києва заявив, що з січня Україна щомісяця отримуватиме 1,5 мільярди євро від заморожених російських активів.
Також цього місяця ЄС виділить 4,2 мільярди євро макрофінансової допомоги, передає кореспондентка Суспільного.
Кошта також оголосив, що у першому півріччі Євросоюз відкриє перші два переговорні кластери з Україною щодо євроінтеграції.
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