З Новоградівки вивели українські війська, – офіцер 59 ОМБр Цехоцький

З одного із міст Покровського напрямку вивели війска. Пояснили це тим, що воно не мало вигідного географічного положення.

Про це повідомили на Цензор.НЕТ.

“Новогродівка на Покровському напрямку мала невигідне географічне положення, тому було ухвалено рішення вивести звідти війська”, – повідомив офіцер.

Нагадуємо, що російські війська за останній тиждень прискорили свій наступ у напрямку міста Покровськ у Донецькій області.