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З Новоградівки вивели українські війська, – офіцер 59 ОМБр Цехоцький

З одного із міст Покровського напрямку вивели війска. Пояснили це тим, що воно не мало вигідного географічного положення.

Вівторок, 3 вересня 2024, 12:54

Про це повідомили на Цензор.НЕТ.

“Новогродівка на Покровському напрямку мала невигідне географічне положення, тому було ухвалено рішення вивести звідти війська”, – повідомив офіцер.

Нагадуємо, що російські війська за останній тиждень прискорили свій наступ у напрямку міста Покровськ у Донецькій області.

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Теги: війна, Покровск, війська України

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