З Новоградівки вивели українські війська, – офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Про це повідомили на Цензор.НЕТ.
“Новогродівка на Покровському напрямку мала невигідне географічне положення, тому було ухвалено рішення вивести звідти війська”, – повідомив офіцер.
Нагадуємо, що російські війська за останній тиждень прискорили свій наступ у напрямку міста Покровськ у Донецькій області.
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