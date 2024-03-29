На підконтрольну Україні територію з окупованої Росією частини Херсонщини вдалося вивезти родини з трьома дітьми.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Це хлопчаки 5-ти, 11-ти та 14-ти років. Батьки дітей самостійно зв’язалися із представниками благодійної організації «Save Ukraine» та попросили допомогти вирватися з пекла окупації. Жити в таких умовах їм було вже не сила», – вказано у повідомленні.

Керівник ОВА зауважив, що на родини чекає реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу.

За словами Прокудіна, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 47 дітей із Херсонської області.