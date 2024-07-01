Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині— 8 місяців, найстаршій— 17 років. Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації”, — написав він.

За даними Прокудіна, від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.

“Вірю, що скоро всі діти будуть вдома, на вільній землі і дякую всім, хто докладає до цього зусиль”, — резюмував голова Херсонської ОВА.