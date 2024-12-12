З окупації вдалося повернути ще одну дитину

Ще одну дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої території. Мама хлопчика не змогла виїхати, через необхідність доглядати бабусю.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

“Ще одну дитину вдалось повернути з окупації в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дмитро, разом з мамою та бабусею, зустрів початок повномасштабного вторгнення на окупованій території. Через тяжку хворобу бабусі сім’я не змогла евакуюватися вчасно, а відсутність зв’язку та інтернету ускладнювала навчання. Постійні перебої з електропостачанням і водою створювали нестерпні умови для життя.

“У такій атмосфері дитина не могла навіть уявити своє майбутнє, адже не було можливості для здобуття освіти чи розвитку”, — наголосила Зарівна.

Хлопця вдалося евакуювати в Україну, де його зустріла родичка, що забезпечить йому підтримку. Мама дитини залишилась на тимчасово окупованих територіях, щоб доглядати хвору бабусю.

“Зараз Дмитро в безпеці, він уже почав будувати плани на майбутнє та мріє про зустріч із друзями. Ми не зупинимося, поки кожна дитина не буде знову вдома, в Україні!” — резюмувала Дарія Зарівна.