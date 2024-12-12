22:36 Трамп пропонує, щоб припинення вогню в Україні контролювали європейські війська, — ЗМІ
22:14 США передадуть Україні новий пакет військової допомоги
21:54 Російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками: уламки впали в Печерському районі
21:35 МАГАТЕ: Атака на автомобіль Агентства була спробою залякування
21:18 З окупації вдалося повернути ще одну дитину
20:39 Шість європейських країн заявили про збільшення підтримки України
20:22 Зеленський прагне переконати Байдена запросити Україну до НАТО до завершення його каденції, — Єрмак
19:58 Україна надалі отримуватиме далекобійні ракети SCALP від Франції
19:37 Російські солдати пиячать та мародерять у Сирії в очікуванні евакуації, — ГУР
18:56 Зеленський: Військові мають проходити базову підготовку під керівництвом командирів бригад
18:41 Укладено найбільшу в історії індійсько-російську угоду про постачання нафти, — Reuters
18:14 Генштаб: Найбільше боєзіткнень зафіксовано на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках
17:58 Справа Князєва: Верховний Суд залишив в силі рішення про звільнення ексголови
17:37 Російські ракети та дрони понад 120 разів пролітали над ядерними станціями України, — міністр енергетики
17:18 “Укренерго” пояснило зміни у складанні графіків відключень електроенергії
16:35 Вимагала 1 млн грн у дружини полоненого: На Київщині викрили жінку, яка “заробляла” на родичах захисників Маріуполя
16:15 Польський премʼєр заперечує плани відправлення військ в Україну
15:55 Вперше в історії ЮНЕСКО: Розпочинається спецмоніторинг пошкодженого Держпрому у Харкові
15:17 Журнал Time визнав Трампа “Людиною року”
14:55 У Запоріжжі кількість загиблих зросла до 11: з-під завалів дістали ще одне тіло
14:37 Експортний лабіринт олігарха: як заводи Коломойського ухилилися від сплати 1,2 млрд гривень податків
14:18 НАТО як умова: Польща оголосила можливість відправки військових в Україні
13:57 Окупаційна влада засудила маріупольця за нібито співпрацю з ГУР: вирок – 11 років колонії
13:37 RSF 2024: Конфлікти та репресії призвели до катастрофічних втрат серед журналістів
13:18 Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва
12:55 Графіки відключень світла складатимуть за новим принципом: зміни торкнуться всіх регіонів
12:19 У Мінцифри анонсували чотири цифрові проєкти для боротьби з корупцією
11:57 Єрмак: Зараз не час домовлятися з Росією
11:39 “Укрпошта” випустила марку до бою-реваншу Усика з Ф’юрі
10:58 СБУ затримала послідовника Шарія, який закликав до перевороту в Україні
10:38 4% зростання: як українська економіка долає перешкоди воєнного часу
10:18 Шольц готовий до нових переговорів із Путіним
09:55 Вночі дрон атакував казарми спецназу Кадирова в Грозному
09:38 203 боєзіткнення за добу: найбільше атак на Курахівському та Покровському напрямках

З окупації вдалося повернути ще одну дитину

Ще одну дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої території. Мама хлопчика не змогла виїхати, через необхідність доглядати бабусю.

Четвер, 12 грудня 2024, 21:18

Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

“Ще одну дитину вдалось повернути з окупації в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дмитро, разом з мамою та бабусею, зустрів початок повномасштабного вторгнення на окупованій території. Через тяжку хворобу бабусі сім’я не змогла евакуюватися вчасно, а відсутність зв’язку та інтернету ускладнювала навчання. Постійні перебої з електропостачанням і водою створювали нестерпні умови для життя.

“У такій атмосфері дитина не могла навіть уявити своє майбутнє, адже не було можливості для здобуття освіти чи розвитку”, — наголосила Зарівна.

Хлопця вдалося евакуювати в Україну, де його зустріла родичка, що забезпечить йому підтримку. Мама дитини залишилась на тимчасово окупованих територіях, щоб доглядати хвору бабусю.

“Зараз Дмитро в безпеці, він уже почав будувати плани на майбутнє та мріє про зустріч із друзями. Ми не зупинимося, поки кожна дитина не буде знову вдома, в Україні!” — резюмувала Дарія Зарівна.

Теги: Війна в Україні, повернення дітей, російська окупація, ТОТ

Межа у Telegram

Підписатись