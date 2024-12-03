Трьох дітей було повернуто на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути трьох хлопців віком від 12 до 16 років.

“Кожен з них пережив важкі випробування російської окупації. Вони були змушені відвідувати російські школи, щодня ризикували бути розлученими зі своїми батьками у разі відмови. Наразі діти – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб”, — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА висловив подяку благодійній організації “Save Ukraine” та зауважив, що з початку 2024 року вдалося повернути 236 дітей із Херсонської області на підконтрольну Україні територію.