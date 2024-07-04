Про це повідомили в пресслужбі українських ВМС.

29-річний морпіх Олександр потрапив до полону росіян під час виконання завдань. За півтора року ув’язнення він бачив тортури та знущання з українських полонених, а також сам ставав їхньою жертвою.

У ВМС розповідають: тільки-но Олександр потрапив у полон, військові загону «Янголи» шукали способи, щоб його визволити. Для цього розробили багатоетапну операцію, у результаті якої Олександра успішно евакуювали з тимчасово окупованої території. З міркувань безпеки деталі операції не розкривають.

Звільнений військовий зустрівся зі своєю мамою Ольгою, вчителькою української мови, в кабінеті командувача Військово-морських сил, віцеадмірала Олексія Неїжпапи, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах.

«До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на День морської піхоти, “Янголи” приїхали та пообіцяли його повернути. Минув рік — і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина», — сказала мати Олександра.

Морпіх став 69-ю людиною, яку «Янголи» успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію.