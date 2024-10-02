З окупованих територій Херсонщини та Криму повернули на підконтрольну Україні територію ще сімох дітей.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед врятованих — трирічна Аня та її мати Марина. Їм погрожували, змушували оформлювати російські документи та кілька разів забирали на допити.

“Трирічну Аню кадирівці погрожували відібрати в її матері Марини. Жінку змушували оформляти російські документи, кілька разів забирали на допити й забороняли користуватися соцмережами. Попри переслідування Марині вдалося вирватися разом із донькою. Часом жінці й досі здається, що вона в окупації”, — йдеться у повідомленні.

Також повернутися на підконтрольну території України вдалося Людмилі та її 14-річному сину Єгору. Як зазначив Кулеба, окупанти постійно погрожували жінці порвати український паспорт і вбити її.

“Жінка довго вагалася виїжджати з окупації, адже боялася, що на кордоні можуть відібрати сина. Після окупації Єгор замкнувся в собі, не охоче йде на контакт. Та головне – родина зараз в безпеці, й вже отримує необхідну допомогу від Save Ukraine для відновлення”, — додав керівник організації.

За його словами, загалом з окупованих територій вдалося повернути 508 дітей, з них 115 — це діти-сироти.