Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Минулого тижня в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося повернути до України ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій”, — повідомив Єрмак.

Він зазначив, що знаходячись в окупації, ці діти постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском, а 16-річним хлопцям загрожувала примусова мобілізація до російської армії.

“Діти розповідають, що на окупованих територіях є нормальною практика, коли хлопців замість школи без згоди батьків вивозили в місто та ставили на військовий облік. Один з врятованих хлопців через це часто прогулював уроки, що й врятувало його від отримання повістки”, — додав глава ОП.

Окрім цього, всіх дітей у школах вчили не наукам, а пропаганді — їх примушували співати гімн РФ, вчити переписану Росією історію та відпрацьовувати навички військового вишколу.