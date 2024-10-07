Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

“Загін спеціальної розвідки “Янголи” на виконання завдання командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи провів складну операцію та евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських сил”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сім’ї довелося покинути півострів через переслідування з боку ФСБ. Як повідомили у ВМС, 18 вересня всю родину з чотирьох осіб — батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера.

20 вересня його сім’ю тимчасово відпустили за умови, що протягом п’яти наступних днів офіцер вийде на зв’язок із співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув’язненням.

Про ситуацію, що склалася, військовослужбовець доповів безпосередньо командувачу ВМС України. Було прийнято рішення залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС “Янголи”, на рахунку якого не один десяток успішних евакуацій.

“Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім’ю евакуювали фактично з-під носа у окупантів”, — підкреслили в ВМС.

У пресслужбі додали, що загалом “Янголи” вже евакуювали 73 людини — як цивільних, так і військовослужбовців.