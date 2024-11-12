Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зокрема, учора ввечері з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіло жінки. Лисак зауважив, що то була перша загибла через ранкову атаку на місто.
На жаль, сьогодні вранці кількість жертв російської агресії зросла. З-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей.
“Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя. Рятувальники працюють, не зупиняючись. Шукають ще одного малюка”, — написав очільник ОВА.
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