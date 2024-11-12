Учора, 11 листопада, російська армія завдала удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Відомо про 14 постраждалих та щонайменше чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зокрема, учора ввечері з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіло жінки. Лисак зауважив, що то була перша загибла через ранкову атаку на місто.

На жаль, сьогодні вранці кількість жертв російської агресії зросла. З-під завалів криворізького будинку дістали тіла спочатку двох дітей, а потім знайшли й третього.

“Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя. Рятувальники працюють, не зупиняючись. Шукають ще одного малюка”, — написав очільник ОВА.

Лисак повідомив, що загиблій третій дитині не було й року.