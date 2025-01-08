З початку 2024 року статус зниклих безвісти отримали близько 30 тисяч українців, включаючи як військових, так і цивільних.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у інтерв’ю для Української правди.

Станом на кінець 2024 року реєстр осіб, які зникли за особливих обставин, містить понад 71 тисячу записів. Водночас розшук триває щодо 59 тисяч людей. Добросердов відмовився розголошувати окремі дані стосовно зниклих військових, посилаючись на секретність інформації.

“Раз на місяць ми зводимо статистику зниклих безвісти по регіонах – за місцем реєстрації особи, яка зникла. За даними станом на кінець грудня 2024 року, на першому місці за кількістю зниклих – Донецька область, за нею Дніпропетровська і Харківська області”, – зазначив уповноважений.

На початок січня 2025 року розшук 9255 осіб було завершено. З них 3923 особи виявлено живими. Також було ідентифіковано 5332 тіла загиблих.

Реєстр також містить дані про неідентифіковані тіла. Наразі таких записів понад 3200. Добросердов наголосив, що репатріація тіл українських військових залишається стабільною процедурою.

“Кожного місяця, а іноді двічі на місяць, відбувається репатріація тіл. Ми передаємо тіла окупантів Росії і отримуємо тіла наших захисників. Ця процедура відбувається стабільно, без великих перерв. Відповідно, певні пошукові роботи з тієї сторони відбуваються. На сьогодні нам вдалося повернути 5,5 тисяч тіл”, – сказав він.

Добросердов також підкреслив, що частина інформації про зниклих осіб ідентифікується через міжнародні організації. Міжнародний Комітет Червоного Хреста офіційно підтвердив 7,5 тисяч зниклих українців як таких, що перебувають у полоні.