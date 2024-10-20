Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу.



За його інформацією, найгарячіше зараз на Курахівському напрямку. Тут триває 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. А ще тринадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська. Ще одне боєзіткнення досі триває. Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки та Новоосинового на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки та Лозової точиться ще три бої.