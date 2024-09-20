Станом на 16:00 п'ятниці, 20 вересня, на фронті відбулося 123 боєзіткнення, з них третина — на Курахівському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що найбільша кількість боєзіткнень сталася сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники 40 разів атакували українські підрозділи. Росіяни намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желаного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катеринівки та Костянтинівки. На даний час 10 штурмів тривають.

З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 16 атак противника, п’ять боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вже вісім ворожих атак, ще три боєзіткнення досі тривають. Ситуація контрольована. На Времівському напрямку загарбники вісім разів безуспішно атакували позиції українських військ поблизу Вугледару, Пречистівки та Богоявленки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував наші позиції сім разів. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу населених пунктів Степова, Новоселівка, Синьківка та Лозова. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

На Торецькому напрямку ворог проводив шість атак. Сьогодні агресор атакує біля населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, три атаки вже завершено, дотепер точаться ще три боєзіткнення. Авіація агресора завдала бомбових ударів по населеному пункту Торецьк та Клебан-Бик.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Білої Гори. На Оріхівському напрямку зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами населений пункт П’ятихатки. Також, ворожі підрозділи безуспішно намагалися просунутися в напрямку Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили атаку супротивника поблизу Виїмки. На Харківському напрямку російські терористи штурмують позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, на даний час тривають два бойових зіткнення.