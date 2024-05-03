“Українська енергетика була ціллю росії ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли була атакована окупована нині Луганська ТЕС. Залишається енергетика пріоритетною ціллю і зараз, адже з лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані майже 180 разів. Якщо усереднити, це фактично по одній атаці на одну ТЕС компанії кожні 4,4 дні війни”, – написав він.