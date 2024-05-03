Про це повідомляє генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.
“Українська енергетика була ціллю росії ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли була атакована окупована нині Луганська ТЕС. Залишається енергетика пріоритетною ціллю і зараз, адже з лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані майже 180 разів. Якщо усереднити, це фактично по одній атаці на одну ТЕС компанії кожні 4,4 дні війни”, – написав він.
За словами Салєєва, внаслідок російських атак було поранено на теплоелектростанціях під час виконання свої професійних обов’язків 51 працівника, загинули троє енергетиків.
“Лише тиждень тому двоє наших енергетиків постраждало від чергового масованого обстрілу ворога. На щастя, живі”, – розповів він.
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