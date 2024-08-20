З початку повномасштабної війни за матеріалами Служби безпеки України було відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священників Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органа для LIGA.net.

Щодо понад 100 священнослужителів УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 — отримали судові вироки, заявили у СБУ.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон №8371 щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Він дозволяє судам припиняти діяльність афілійованих із РПЦ релігійних організацій.

Серед депутатів зі Слуги народу голосували “проти” й утрималися загалом сім депутатів, серед колишньої ОПЗЖ всього один народний обранець проголосував “за”.