Від початку повномасштабного вторгнення Росії вибухонебезпечні предмети стали причиною загибелі 16 дітей в Україні, ще 86 отримали поранення.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, передає “Укрінформ”.

За її словами, через мінно-вибухові травми постраждало понад 765 людей, із них 318 загинуло.

“Станом на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення від мінно-вибухових травм у нас загинуло понад 318 людей, з них 16 – діти. Понад 765 людей постраждало, у тому числі 86 – це були діти”, — сказала Водолага.

Речниця наголосила на необхідності дотримання правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів. Вона закликала громадян не наближатися до таких об’єктів, не чіпати їх і одразу повідомляти про знахідку за номером 101.