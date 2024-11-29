Про це під час брифінгу повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, передає “Укрінформ”.
За її словами, через мінно-вибухові травми постраждало понад 765 людей, із них 318 загинуло.
“Станом на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення від мінно-вибухових травм у нас загинуло понад 318 людей, з них 16 – діти. Понад 765 людей постраждало, у тому числі 86 – це були діти”, — сказала Водолага.
Речниця наголосила на необхідності дотримання правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів. Вона закликала громадян не наближатися до таких об’єктів, не чіпати їх і одразу повідомляти про знахідку за номером 101.
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