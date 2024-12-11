Протягом січня-листопада 2024 року ДТЕК спрямувала понад 2,8 млрд грн на ремонт теплових електростанцій, які постраждали від численних обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Минулого місяця, після тримісячної паузи, росія здійснила чергові два масовані обстріли: 17 та 28 листопада. Ворог використав проти енергетичних об’єктів України більше 400 ракет і дронів. Під прицілом опинилися об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Знову постраждали і наші теплоелектростанції. Але енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак та повертати якомога більше потужностей в мережу. Роботи тривають в режимі нон-стоп”, – повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Загалом, під час повномасштабного вторгнення було здійснено понад 200 обстрілів на теплоелектростанції компанії, через які було поранено 56 працівників, троє загинули.

Енергетики працюють безперервно, аби ліквідувати пошкодження та відновити функціонування енергосистеми. Водночас, масштаби руйнувань свідчать про високі ризики, з якими стикаються працівники в умовах війни.